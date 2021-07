Na de watersnood komen de schadedossiers: waarvoor ben ik verzekerd, en krijgen verzekeraars wel alles betaald?

"Als een auto in de garage in je huis staat, valt die in principe onder de brandverzekering", aldus Van Speybroeck. "Maar schade door natuurrampen is ook courant opgenomen in de laagste categorie van omniumverzekeringen, dus die zou je ook kunnen aanspreken." "En", zo zegt Serge Jacobs van Ethias, "in sommige polissen is ook opgenomen dat als je auto in een bepaalde straal rond je huis staat, die ook onder de "inboedel" en dus brandverzekering valt." Ook hier is het advies: vraag het na bij je verzekeraars.