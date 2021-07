Waarop moet je letten als je na een overstroming de elektriciteit weer aanzet?

Door de overstromingen zitten meer dan 40.000 huishoudens in Wallonië zonder elektriciteit. Het kan nog dagen duren voor er op vele plaatsen weer stroom is. Maar als er weer stroom is, is het nog uitkijken geblazen: je mag niet zomaar de stroom weer aanzetten. Onze energie-expert Luc Pauwels legt uit waar je op moet letten.