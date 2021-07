Overzicht : Wateroverlast in Vlaams-Brabant en Brussel

In Tienen zijn er veel ondergelopen kelders van huizen, maar ook van winkels en bedrijven in het industriepark van Tienen. Daar is veel schade. Het waterpeil van de Gete is er nog steeds niet gezakt. Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) gaat vandaag bekijken welke maatregelen er kunnen genomen worden. "In Hoegaarden is het waterpeil licht gestegen, en ondertussen gaan we kijken wat we hier in het getroffen gebied kunnen doen door bijvoorbeeld de oevers van de Gete te versterken. We willen zo vermijden dat er minder water door de straten loopt."



