Zeker 80 doden en tientallen vermisten na overstromingen in Duitsland, ook in Nederland aanzienlijke schade

In de Duitse deelstaat Rijnland-Palts (zie kaart hieronder) zijn bij het noodweer al zeker 50 doden gevallen. "De vrees is, dat dat er nog meer worden", zei een woordvoerder van de politieleiding in de stad Koblenz. In de meer noordelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn er zeker 30 doden geteld. Dat brengt de totale dodentol in Duitsland op 81. Nog tientallen mensen zijn vermist.

Vast staat dat in Erftstadt, in de omgeving van Keulen in Noordrijn-Westfalen, nog slachtoffers onder het puin liggen. Enkele huizen zijn daar ingestort. Met honderden mensen is er nog geen contact geweest, maar mogelijk heeft dat vooral te maken met het feit dat telefoon- en internetverbindingen in het rampgebied erg moeilijk verlopen.

