In de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts is de schade na de overstromingen niet te overzien. Er zijn nu al zeker 106 lichamen geborgen, maar tientallen mensen worden nog vermist. Ook in Nederland is de ellende nog groter dan gisteren. Een overzicht van de dag door onze collega's van "Terzake."