Franse regisseur Julia Ducournau wint Gouden Palm, ze is nog maar de tweede vrouw die de prijs wegkaapt

Vandaag werd ook de Belgische Laura Wandel bekroond. Zij kreeg voor haar speelfilmdebut "Un monde" de FIPRESCI-prijs, een prijs van de internationale federatie van filmcritici. Ook "Un monde" was opgenomen in de selectie Un Certain Regard.



"Un monde" gaat over Nora die naar het eerste leerjaar gaat en ziet dat haar grote broer Abel op de speelplaats wordt lastiggevallen. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt vooral nieuwe vrienden te maken, waardoor ze voor een verscheurende keuze staat.

"De film exploreert de fijne lijn tussen liefde en geweld in de relatie tussen kinderen op de speelplaats van hun school", aldus de jury. "Deze grens wordt gefilmd door de camera in een realistische, ruige en compromisloze stijl. De spanning tussen subtiliteit en vanzelfsprekendheid wordt volgehouden van begin tot eind. Laura Wandels prachtige debuutfilm is tegelijk destabiliserend en diep vervuld met compassie."