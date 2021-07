Coronablog: Gemiddeld nu meer dan 1.200 bevestigde besmettingen per dag

Het Verenigd Koninkrijk wil komende winter de grootste vaccinatiecampagne tegen de griep ooit organiseren. Meer dan 35 miljoen mensen zullen gratis een griepvaccin kunnen krijgen.

De grootste griepvaccinatiecampagne in de geschiedenis van het land moet een mogelijke comeback van het griepvirus tegengaan. Komende winter is er een dubbele dreiging, met zowel het coronavirus als de griep, klinkt het bij de Britse omroep BBC. Onder meer kinderen tussen 2 en 16 jaar kunnen het gratis vaccin krijgen, net als de 50-plussers of mensen in een risicocategorie.

"De griep kan een ernstige ziekte zijn en we willen een beschermingsmuur optrekken door een recordaantal mensen immuun te maken", zegt minister van Volksgezondheid Sajid Javid. "Nu het land dichter bij een terugkeer naar een normaal leven komt, moeten we met COVID-19 leren leven, naast andere virussen. We bieden een gratis griepvaccin aan miljoenen mensen aan om het veilig te houden in de winter."