Opnieuw massaal protest tegen coronapas in Frankrijk: duizenden demonstranten vullen straten van Franse steden

In vele Franse steden zijn duizenden demonstranten opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen de invoering van de “pass sanitaire”, de coronapas. In Frankrijk moeten volwassenen vanaf maandag kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, COVID-19 hebben gehad of onlangs negatief zijn getest om naar evenementen met veel publiek en naar culturele instellingen te gaan. Vanaf volgende maand moet de pas ook getoond worden bij een bezoek aan onder meer de horeca en winkelcentra.