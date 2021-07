Liveblog: Waterpeil van de Maas blijft dalen, enorme omvang van de ramp wordt langzaamaan duidelijk

Het officiële dodental van het noodweer in ons land bedraagt voorlopig nog altijd 20, vernemen we bij het Crisiscentrum, dat de hulpverlening coördineert. Dat is ook het cijfer dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gisteren bekendmaakte op de persconferentie.

Gisteravond maakte Daniel Bacquelaine, de burgemeester van Chaudfontaine, bekend dat er in zijn stad opnieuw drie lichamen aangetroffen zijn. Chaudfontaine, in de provincie Luik, is een van de gemeenten die het ergst getroffen is. In Angleur, een deelgemeente van de stad Luik, bevestigde burgemeester Willy Demeyer gisteravond een eerste sterfgeval. Vanmorgen liet een woordvoerder van de politiezone Luik weten dat er nog een tweede lichaam gevonden was.

Het is nog niet duidelijk of de slachtoffers in Luik en Chaudfontaine behoren tot de 20 eerder bevestigde doden, maar het lijkt erop dat het dodental nog zal stijgen. Het Crisiscentrum laat weer later vandaag nog nieuwe mededelingen volgen.