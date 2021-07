Drie mensen zonder papieren sterven in brand in Marseille, parket denkt aan brandstichting

Volgens het gerecht stond de Cité des Flamants bekend als ontmoetingsplaats voor drugdealers, die de trappenhal van het leegstaande gebouw gebruikten. Na het drama liepen de spanningen vanochtend hoog op tussen de Nigeriaanse gemeenschap en de dealers. De politie moest tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren. Het gerecht gaat de zaak nu onderzoeken.

"We gaan uit van een criminele piste" zei de procureur vanmiddag op een persmoment. "De Nigerianen beschuldigen de drugdealers. Dat zijn op dit ogenblik geruchten, maar we onderzoeken de zaak wel". De politie lanceert ook een oproep tot getuigen.

Feit is dat de Cité des Flamants al langer een kwalijke reputatie had. Het was zo'n typisch voorstedelijk flatgebouw uit de jaren zeventig. Het stond in een noordelijke voorstadswijk van Marseille en was in handen van een sociale huisvestingsmaatschappij.