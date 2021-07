BEKIJK: Ochtendbeelden van ondergelopen Roermond in Nederlands Limburg, Maas in Venlo tot zondagavond op hoogste peil

Wat zuidelijker in Nederlands Limburg mogen duizenden inwoners van Bunde, Voulwames, Geulle en Meerssen die eerder geëvacueerd werden wel weer naar huis. Zij moesten hun huizen verlaten door een gat in de dijk aan het Julianakanaal. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is de situatie na onderzoek veilig bevonden. Ook het treinverkeer Maastricht-Sittard is hervat.

Vandaag wordt naast Roermond vooral de situatie verder stroomafwaarts in de gaten gehouden, onder meer in Venlo. Daar is gisteravond onder meer het ziekenhuis VieCuri volledig ontruimd. Alle 200 patiënten zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis ligt vlak aan de Maas, die vanmorgen op die plek de hoogste waterstand heeft bereikt. Het kan nog zeker tot zondagavond duren vooraleer het water weer zou zakken. Ook aan meer dan 10.000 inwoners van de gemeente is opgedragen om hun huis te verlaten.

In Beesel, ook in Nederlands Limburg vlak aan de Duitse grens, hebben Nederlandse en Duitse vrijwilligers afgelopen nacht samen aan een nooddijk gewerkt, omdat de bestaande dijk mogelijk niet hoog genoeg is.