Ramp in Maasland vermeden: “We zijn door het oog van de naald gekropen”

Ook in Lanaken is het ergste achter de rug. “Het waterdebiet in Smeermaas bedraagt nog 2.557 kubieke meter per seconde. Op het toppunt was dat 3.300 kubieke meter per seconde”, weet burgemeester Marino Keulen (Open VLD). “De druk ligt nu in Thorn-Wessem in Nederland. In Maaseik staat het waterpeil 16 centimeter lager ten opzichte van de topwaarde, in Geistingen (Kinrooi) is dat 2 centimeter. Verwacht wordt dat tegen morgenochtend de waterstand nog 30 tot 50 cm verder zal zakken.”