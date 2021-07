Overstromingsgevaar in Vlaams-Brabant en Limburg nog niet geweken, situatie in Rotselaar en Halen blijft kritiek

In Herk-de-Stad is er ook nog steeds sprake van wateroverlast, maar daar is het waterpeil gelukkig aan het dalen. Volgens de laatste peiling is het waterpeil met zo'n 20 centimeter gedaald.

Ook op de Herk is het waterpeil in Alken aan het dalen doordat de stroomopwaartse wachtbekkens maximaal worden ingeschakeld. Het wachtbekken in Stevoort is volledig gevuld en hier zal nog heel wat water vanuit de Herk, Kleine Herk, Mombeek en Oude Mombeek moeten worden afgevoerd.

De Demer opwaarts van Schulen is ook boven de alarmdrempel uitgestegen, maar ook daar is het waterpeil er ondertussen aan het dalen. De wachtbekkens van Schulensmeer en Webbekomsbroek worden ingeschakeld om bebouwing in Diest en langs de bevaarbare Demer te beschermen.