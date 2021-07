In Verviers konden drie jonge mannen afgelopen donderdag een oudere vrouw uit haar volledig ondergelopen huis redden. Zonder hun daadkracht was het wellicht fout afgelopen. "Het water was koud, ik had pijn, maar ik had geen keuze", klinkt het bij Azzedine Kherchouch. "Ik vergat alles en ben de muur beginnen af te breken om de vrouw te redden." De dankbaarheid in de buurt is enorm groot.