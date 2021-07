"Bolsonaro mag vandaag ziekenhuis verlaten"

Bolsonaro heeft al zes operaties moeten ondergaan sinds hij in 2018 werd neergestoken, waarvan vijf aan het spijsverteringssysteem. Tijdens de verkiezingscampagne was hij geraakt in de buikstreek.

Bolsonaro was in de nacht van dinsdag op woensdag eerst opgenomen in het militair ziekenhuis van de hoofdstad Brasilia. Toen de diagnose van een darmobstructie viel , werd hij overgebracht naar Sao Paulo.