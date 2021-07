Gents museum loopt onder water na barst in waterleiding: "Onduidelijk hoe groot de schade is"

“Er stond toch wel een 20-tal centimeter water in de kelder”, zegt directeur Ann Van Nieuwenhuyse. “Al het materiaal dat daar stond, zoals tafels en stoelen, is verloren. De collectie bleef gelukkig gespaard. Die staat niet op de grond, maar op houten sokkels. Het blijft wel afwachten of we de sokkels en tapijten nog kunnen gebruiken.” Enkele medewerkers van het museum offerden hun zondagvoormiddag op om de smurrie op te ruimen. "Dankzij ons harde werk moest enkel de besmeurde vleugel dicht blijven. Maandag kunnen bezoekers weer in het volledige museum terecht, alleen werkt nog niet alle elektronica. Dat zal eerst volledig moeten drogen.”

De Kraanlei bleef zondag lange tijd afgesloten. Een team van Farys was de hele dag in de weer om de gescheurde leiding te vervangen.