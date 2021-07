Regeringspartijen Groen, PS en Ecolo willen dat premier De Croo dossier hongerstakers overneemt 

Op 23 mei gingen zo'n 400 mensen zonder papieren in hongerstaking in de Brusselse Begijnhofkerk en in de campussen van de VUB en ULB. Met hun actie hopen de sans-papiers een collectieve regularisatie af te dwingen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Madhi (CD&V) was vanaf dag één duidelijk: die regularisatie komt er niet.