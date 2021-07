Veel spontane hulpacties na watersnood: "Hartverwarmend, toch moeten we eerst concrete noden ter plaatse bekijken"

"Wie zich aanmeldt als vrijwilliger wordt vandaag nog niet ingezet", zegt Poté. "We moeten eerst de noden in kaart brengen: weten hoeveel mensen we nodig hebben voor welke taak en op welke plaats. En die noden eerst bekijken is echt een prioriteit, ook voor de getroffen gemeenten. Nu het water meer en meer wegtrekt, wordt de schade ook meer en meer duidelijk. De komende dagen krijgen we dus meer zich op wie we waar kunnen inzetten en waarvoor."

Naar alle verwachting zullen de eerste vrijwilligers volgende week al aan de slag kunnen. De opdrachten kunnen heel divers zijn. "Ook dat hangt af van de noden die zullen blijken. Het leger en de Civiele Bescherming zijn nu bezig met het grote puin ruimen. Het kan zijn dat we nadien vrijwilligers nodig hebben voor de opkuis, of ook om gewoon een luisterend oor te zijn. Heel gevarieerd dus, dat zal duidelijk in de loop van de komende dagen."

Wie zich aangemeld heeft als vrijwilliger, zal een mailtje krijgen als zich concrete taken aandienen. Hij of zij kan dan kiezen voor welke opdracht(en) hij of zij zich wil inzetten.