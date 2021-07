Zoekactie na de overstromingsramp wordt een enorme opgave: "Dit is iets wat we nog nooit hebben meegemaakt"

Hoe zal de zoekactie nu in zijn werk gaan? "Er is een reddingsfase geweest, een logistiek ondersteuningsfase. Vanaf morgen beginnen we gericht te zoeken naar lichamen. Ook daar moeten we eerlijk in zijn", zegt Remue.

"Waar we die lichamen zullen vinden, is een andere vraag", gaat Remue verder. "Overal waar water geweest is, daar zijn wij in geïnteresseerd. Dat is een immens gebied, in de provincies Luik, Namen en ook een stuk van Luxemburg."

Het wordt een ongeziene opgave, ook voor een ervaren man als Remue. "Dit is iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Meestal sturen wij hulp naar andere landen, voor dit soort situaties, maar nu is het omgekeerd. Dit wordt een enorme uitdaging, maar er wordt enorm goed samengewerkt. We hebben heel veel middelen en diensten, maar het wordt zeker geen gemakkelijke opgave."