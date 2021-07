Inwoners Herbricht krijgen hulp bij het opruimen: "Paarden brengen we weg, omdat hier geen omheiningen meer zijn"

De modder stond hoog in de huizen in Herbricht. Het water kwam heel plots omhoog woensdag en verraste de inwoners. “Op twee uur tijd is de Maas 4 meter gestegen”, vertelt Ivo Smeets. Hij heeft samen met zijn broer gemeten hoe hoog het water is gekomen. “Het stond 13 cm hoger dan in 1993, wat al een record was. Mocht de winterbedding niet zijn aangelegd, dan zou het water boven de daken hebben gestaan.”

(lees verder onder de foto)