Liveblog: Extreme regen treft noorden van Oostenrijk, in ons land officieel 27 doden

In Vlaams-Brabant is het overstromingsgevaar in Halen, dicht bij de grens met Limburg, nog niet helemaal geweken. Het waterpeil van onder meer de Velpe en de Gete staan er erg hoog en delen van Halen kampten gisteren al met wateroverlast. Er is vanmorgen wel beterschap, zegt burgemeester Erik Van Roelen aan VRT NWS, al blijft het afwachten wat de komende uren brengen.

"Sinds gisteren hebben we een lichte daling van het waterpeil van de Velpe gekregen, dat is het stuk dat het centrum van Halen onder water zette. Dat is lichtjes aan het dalen. Enerzijds goed nieuws, anderzijds hebben we nog altijd veel water in het centrum. De Gete daarentegen blijft verhogen. We zien wel dat dat lichtjes aan het aftoppen is, we hopen dat we in de komende uren het maximum bereiken en dat dan de daling ingezet wordt."

Van Roelen zegt dat de situatie nog kritiek blijft. "Er zijn een aantal plaatsen waar we schrik hebben dat de dijken het niet gaan houden. Het is moeilijk in te schatten, het hangt af van de stijging die er nog zou kunnen komen." Van evacuaties is voorlopig geen sprake. De huizen die bedreigd worden als de Gete zou overstromen, hebben al extra bescherming met zandzakjes gekregen.