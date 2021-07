Man uit Hamme verdrinkt na bootongeval op de Schelde

In Hamme is zaterdagvoormiddag een man verdronken nadat hij overboord was gevallen van een boot. Het ongeval gebeurde op de Schelde nabij het natuurgebied Driegoten. Twee personen kwamen in het water terecht, mogelijk nadat de boot ergens tegenaan was gevaren.

Een van hen werd vrij snel gered en naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede persoon werd later aangetroffen, hij was afgedreven tot in Branst bij Bornem. De man werd ter plekke nog gereanimeerd maar alle hulp kwam te laat. Hij overleed ter plaatse. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.