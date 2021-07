Regering dringt aan op korte procedures bij verzekeraars na overstromingen: "Mensen kunnen niet wachten op hun geld"

Naast veel materiële schade, heeft het noodweer ook een enorme menselijke tol geëist. Op dit moment zijn er in ons land al 31 doden geteld, 163 personen zijn "vermoedelijk vermist of onbereikbaar". Vanaf morgen gaat de Cel Vermiste Personen op zoek naar lichamen in het rampgebied. "Ik denk dat we realistisch moeten zijn," zegt minister Verlinden daarover. "Wie ter plaatse is gegaan, weet dat die ingestorte huizen mogelijk nog lichamen verbergen en daar moeten we zo snel mogelijk naar op zoek."