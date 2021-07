N80 tussen Hasselt en Sint-Truiden opnieuw open

Donderdag ontstonden door de hevige regenval problemen op de N80, waardoor de vierbaansweg onberijdbaar werd. De politie heeft de weg toen afgesloten in beide richtingen en het verkeer omgeleid via de Sint-Truidersteenweg tussen de Nachtegaalstraat in Sint-Truiden en Sint-Lambrechts-Herk. Dat heeft op bepaalde momenten voor zware verkeersoverlast gezorgd.