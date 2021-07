Ook Oostenrijk getroffen door hevige regen: beek verandert in kolkende rivier in Hallein nabij Salzburg

De beek raakte verstopt door een auto die door het water was meegesleurd en daardoor is de beek buiten zijn oevers getreden en is de kern van de stad overstroomd geraakt, vertelt de Vlaming André Leers die in de buurt van Hallein woont.

De brandweer evacueerde er mensen met boten en vrachtwagens. Het waterpeil is in de loop van de nacht wel gezakt. Er is voorlopig ook geen sprake van vermisten, gewonden of doden. In een school is een noodcentrum ingericht voor mensen die geen opvang hebben. Ook vandaag wordt er nog regen voorspeld in de regio. "Het blijft verder regenen, de hele dag tot in de nacht en het is bang afwachten hoe de waterstand in de rivieren de volgende uren zal zijn."

Ook in de regio Tirol is er wateroverlast. Verschillende rivieren hebben er hun hoogste waterpeil bereikt. In het skioord Kitzbühel moest de brandweer kelders leegpompen. In de stad Kufstein is de alarmfase afgekondigd. Er is kans op modderstromen en aan de bevolking is opgedragen om in de gebouwen te blijven, maar weg te blijven uit kelders en ondergrondse parkeergarages.

En ook de hoofdstad Wenen kreeg hevige regen over zich heen. Sommige straten staan er blank en de brandweer is er gisteren meer dan 500 keer moeten uitrukken.

Autosnelwegen rond de Oostenrijkse hoofdstad konden de watermassa niet aan, zoals blijkt uit onderstaande beelden. Autobestuurders banen zich niet zonder risico een weg door het wassende water: