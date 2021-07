Tienjarige Nore en Muka redden jongetje van verdrinkingsdood

Het jongetje was op vrijdag 9 juli op sportkamp in Deinze. Er stond een namiddag waterpret in het zwembad op het programma, maar dat draaide bijna helemaal anders uit. Gelukkig bleven Nora Van De Walle en Muka Mortier koelbloedig toen het mis ging. “We zagen een jongetje langs de kant van het zwembad rondlopen”, vertelt Nora. “Hij voelde aan het water en verloor plots zijn evenwicht. Hij duikelde in het water, maar kwam niet meteen boven. Toen we hem naar de bodem zagen zinken en enkel luchtbelletjes naar het wateroppervlak zagen komen, hebben we niet getwijfeld.”