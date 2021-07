"Journalisten en activisten wereldwijd gehackt met Israëlische spionagesoftware"

Geavanceerde hackingsoftware die verkocht wordt door het Israëlische bedrijf NSO Group is gebruikt door autoritaire overheden om de smartphones van journalisten en mensenrechtenactivisten te bespioneren in tal van landen. Dat blijkt uit een onderzoek van Knack en Le Soir in samenwerking met journalistencollectief Forbidden Stories en veertien internationale mediapartners, zo schrijft Knack op zijn website.