Topgeneraals en minister van Defensie Dedonder op ramkoers over ontslag topman militaire inlichtingendienst

"Shitty day at work today", “een klotedag op het werk, hopelijk is de namiddag beter"; Luitenant-generaal Mark Thys op Twitter net nadat het nieuws bekend is geraakt dat ADIV-topman Boucké opzij is geschoven. In de komende uren zullen andere generaals, onder meer van de Medische Dienst, de Landmacht en Operaties en Training, zich aansluiten bij de steeds openlijkere kritiek.