Waarschuwing voor aangespoelde blauwe jerrycans met chemische stoffen aan de kust

Het Maritiem Reddings- en Communicatiecentrum (MRCC) is het centrale meldpunt voor ongevallen en incidenten op zee, zoals verontreiniging. Het MRCC waarschuwt nu voor blauwe jerrycans die dezer dagen aan de Belgische standen zouden kunnen aanspoelen. Er zitten chemische stoffen die brandwonden kunnen veroorzaken. “Open ze in geen geval”, zegt kapitein Dries Boodts (MRCC).

Het zou gaan om 13 jerrycans die in zee beland zijn tijdens de bevoorrading van het schip Arctic Discoverer voor de kust van Nederland. “In de jerrycans zitten verschillende chemische stoffen, voornamelijk fosfaten. Die kunnen brandwonden veroorzaken als men ermee in aanraking komt. Aan de hand van de stromingsmodellen is het mogelijk dat de vaten aanspoelen op onze stranden. Gezien er veel volk wordt verwacht aan de kust, willen we liever voorkomen dan genezen", zegt Boodts.

De brandweerposten aan de kust hebben de opdracht gekregen om regelmatig de stranden te controleren. “Vooralsnog hebben we geen weet van effectief aangespoelde jerrycans. Als ze niet geopend worden, is er geen gevaar. Wie echter wel een blauwe jerrycan aantreft, wordt verzocht meteen 112 te bellen", klinkt het.