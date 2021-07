Tien jaar na tragische dood nieuwe documentaire over Amy Winehouse: familie wil "completer beeld"

Wie heeft het nu bij het rechte eind? Gaf Asif Kapadia een correct beeld, en was de vader van Winehouse inderdaad afwezig in haar opvoeding Winehouse? Is het James Tyler, en zorgde vooral hij voor Winehouse toen ze in haar moeilijke periodes zat? Of is het dan moeder Janis, en is het laatste woord over het leven van Amy Winehouse nog niet gezegd. Het antwoord op die vragen blijft helaas onbeantwoord. De familie en vrienden brachten drie heel verschillende beelden van de situatie. Maar vanavond vertelt de familie alleszins haar eigen versie van de feiten.