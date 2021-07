Aalst coördineert hulpacties om chaos te voorkomen: "Zoeken plaats om alle spullen te stockeren"

Twee weken geleden kwam Aalst zelf nog in het nieuws door overstromingen. "We weten wat het is, maar het is natuurlijk niet te vergelijken met wat er in Wallonië is gebeurd. We zijn heel erg geschrokken door die beelden, dus vonden we dat we iets moesten doen."

Gent en Sint-Niklaas, de andere centrumsteden in Oost-Vlaanderen, hebben nog geen plannen om spullen in te zamelen. Zij verwijzen door naar het Rode Kruis. Al doet Gent een crowfunding, en heeft de stad al bijna 80.000 euro ingezameld. De stad belooft daar zelf nog iets bij te doen.