Aalsterse horeca zamelt spullen in voor slachtoffers van watersnood: "Via Rode Kruis naar getroffen gebieden sturen"

Van De Meersche coördineert de actie en hoopt nog meer spullen in te zamelen. "We brengen het dan naar een centraal punt waar vrijwilligers schitterend werk aan het doen zijn. En dan proberen we dat via het Rode Kruis naar de getroffen gebieden te brengen."

Het initiatief is zo'n succes dat er nu zelfs even een pauze wordt ingelast, tot duidelijk is aan welk materiaal het meeste nood is. Daarom overleg de Aalsterse horeca nu met het Rode Kruis om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten niet overspoeld worden met materiaal waar al voldoende van is.