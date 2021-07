Scholen niet meer verplicht plekken vrij te houden voor kwetsbare leerlingen

Bij de katholieke onderwijskoepel is te horen dat ze niet tegen het nieuwe systeem zijn. "Een school is de samenleving in het klein, een gezonde sociale mix is belangrijk. De realiteit leert ons dat een verplicht cijfer opleggen niet werkt en wij vinden het vooral belangrijk dat ouders in alle vrij kunnen kiezen, niet om aan een streefcijfer te voldoen, maar omdat ze vinden dat die school het best aansluit bij hun opvoedingsvisie", aldus Pieter-Jan Crombez van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.