Akkoord over universele bankdienst voor niet-digitale klanten

Minister van Economie Pier-Yves Dermagne (PS) voegt toe dat er ook afspraken zijn gemaakt over prijsstijgingen. Indien een bank minder dan 60 euro per jaar aanrekent, mag die de prijs met maximaal 6 euro per jaar laten stijgen (zonder boven de 60 euro gaan).

"We hebben hier voor een zeer kwetsbare groep een specifieke bankdienst gecreëerd, omdat we weten dat zij de minst mobiele consumentengroep zijn in de bankwereld", zegt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD). Zij belooft dat er in een volgende stap prijsvergelijkers zullen komen voor bankdiensten, zodat consumenten het beste pakket voor hun profiel kunnen kiezen.



Met het akkoord engageren de banken zich daarnaast om de consumenten nog beter te informeren over hun aanbod en de tarieven, voegt bankenfederatie Febelfin nog toe. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bankoverstapdienst, die niet bij iedereen even bekend is. Daarbij regelen de nieuwe en de oude bank onderling de overdracht van betaal- en/of spaarrekeningen, zonder dat de betaalopdrachten worden onderbroken. In 2020 zijn 72.308 klanten van bank veranderd.



De banken die de universele bankdienst zullen aanbieden, zien: Argenta, Axa Bank Belgium, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank, CBC, CPH, Crelan, ING, KBC, KBC Brussels en vdk bank.