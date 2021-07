Antwerpse organisatie schenkt opbrengst fietsroutes aan Rode Kruis: "Onlangs nog gaan fietsen in getroffen regio"

De Borgerhoutse onderneming De Parcoursbouwer organiseert een inzamelactie om de slachtoffers van de waternood in Wallonië te helpen. Zaakvoerder Nick Schuermans zamelt niet rechtstreeks spullen of geld in, maar hij nodigt mensen wel uit om zijn fietsroutes te downloaden. Die kosten telkens 10 euro, een bedrag dat volledig naar het Rode Kruis gaat. "Ik ben de voorbije weken nog gaan fietsen in de getroffen gebieden. De beelden op televisie hebben me geraakt", legt Schuermans uit.