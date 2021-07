Auto ramt woning, die moet gestut worden

Het ongeval gebeurde rond kwart over tien vanmorgen op de Koxberg in Huldenberg. De bestuurder van een auto miste er zijn bocht en reed in op de gevel van een woning; de voordeur en een raam werden helemaal vernield. De brandweer kwam ter plaatse. De woning moest aan de voorzijde gestut worden. De woning staat momenteel te koop, waardoor er niemand in het huis aanwezig was.

De twee inzittenden van de auto raakten lichtgewond. Ze werden naar het UZ Gasthuisberg in Leuven overgebracht. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder de controle over het stuur verloor.