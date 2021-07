Betonblokken langs kanaal in Geel moeten nieuwe ongevallen voorkomen: "Dit kon niet op zich laten wachten"

Vorig weekend nog belandde een bejaarde man met zijn auto in het kanaal, aan de Kanaaldijk in Geel-Ten Aard. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de man is intussen nog niet meer bekend. Het ongeval heeft wel als aanleiding gediend voor het gemeentebestuur om zo snel mogelijk een oplossing te voorzien, opdat er geen nieuwe ongevallen meer gebeuren aan het water.