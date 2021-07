Brasschaat zet net opgestarte inzamelactie voor slachtoffers watersnood meteen stop na overrompeling 

Brasschaat is al 35 jaar verbroederd met Bad Neuenahr-Ahrweiler, en elk jaar gaan heel wat inwoners er op reis. De gemeente ligt tussen Bonn en Koblenz aan de rivier de Ahr, en is zwaar getroffen. Heel wat mensen zijn vermist of niet bereikbaar. "De toestand is echt dramatisch", zegt Philip Cools: "Je kan je dat niet voorstellen: ingestorte huizen en weggespoelde wegen. Vanavond in het schepencollege gaan we bekijken welke steun de komende weken we nog kunnen bieden."

