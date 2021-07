Brussel bindt strijd aan tegen afval na verdubbeling hoeveelheid zwerfvuil

Of het nu was voor een wandeling in het bos of een aperitief in het park. De afgelopen maanden moesten we door de coronacrisis massaal buiten afspreken. Dat merkten ze ook in Brussel. De parken konden er rekenen op een pak meer bezoekers. Jammer genoeg brachten die bezoekers ook veel afval met zich mee, dat ze niet altijd opruimden.