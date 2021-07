Covid Safe Ticket of Europees coronacertificaat: Wat zijn de verschillen?

In feite gaat het om drie verschillende certificaten: een vaccinatiecertificaat, een testcertificaat of een herstelcertificaat. Dat is telkens een QR-code die automatisch aan de CoronaSafeBE-app wordt toegevoegd op je smartphone.



De QR-codes kunnen ook opgevraagd worden op sites als Mijn Gezondheid en Mijn Burgerprofiel.

Het is ook mogelijk om het certificaat via de post op te vragen. Daarvoor bel je vanuit Vlaanderen naar het nummer 078/78.78.50. In Brussel is er het nummer 02/214.19.19. Inwoners van Wallonië kunnen terecht op 071/31.34.93. Hou wel rekening met een wachttijd tussen de bestelling en de ontvangst van de certificaten.

De nummers zijn 24 uur per dag bereikbaar voor het aanvragen van vaccinatie- of herstelcertificaten, maar enkel op weekdagen tussen 9 en 19 uur in Vlaanderen voor andere vragen. Brusselaars kunnen tussen 9 en 19.30 uur in de week en 10 en 19.30 uur in het weekend terecht op het nummer voor andere vragen.