Vlaggen halfstok en een minuut stilte: wat is de zin van een dag van nationale rouw?

Uus Knops is betrokken bij een nieuw initiatief voor slachtoffers van de coronacrisis, in de brede zin van het woord. In Kortrijk is heel recent een eerste "onument" ingehuldigd, ontworpen door landschapsarchitect Bas Smets, die in het Zoniënwoud in Brussel ook een natuurlijke herdenkingsplek voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem creërde.

Uus Knops: "Het "onument" is niet toevallig een niet-overdekte plek. Bedoeld om mensen te ontmoeten, te luisteren naar elkaar, te praten over wat iemand heeft meegemaakt. In mijn dromen zie ik zo’n monument in het rampgebied van de watersnood komen, waar mensen elkaar nadien nog kunnen treffen. Een plek waar je verdriet bestaansrecht mag hebben tot maanden, jaren later. "