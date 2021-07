Buste van Leopold II in Oostende is verdwenen

Sinds vrijdagavond is het borstbeeld van Leopold II in Oostende verdwenen, een actie van de actiegroep De Stoete Oostendenoare. De voorbije jaren hebben ze al verschillende standbeelden en straatnaamborden beklad of beschadigd. De actiegroep voert de strijd aan tegen de aanwezigheid van Leopold II in het Oostendse straatbeeld vanwege de koloniale wantoestanden waarvoor de voormalige Belgische vorst verantwoordelijk is.

Afgelopen maart en juli dit jaar kreeg het borstbeeld van Leopold II op het Prinses Clementinaplein nog een pot rode verf over zich heen met een duidelijke waarschuwing: "We hebben het borstbeeld voor het laatst bewerkt. Als het niet verwijderd wordt, is de volgende stap dat we het zelf verwijderen."

Burgemeester Bart Tommelein heeft een klacht ingediend bij de politie: "Wij hebben met het stadsbestuur de keuze gemaakt om een project te maken rond de kolonisatie. Als men begint met diefstallen en geweldacties, dan dient dit te worden veroordeeld en dan stoppen de gesprekken. Ofwel wordt er gekozen voor een programma waarbij op een serene manier uitgelegd wordt wat er gebeurd is in de geschiedenis ofwel kies je voor vandalisme. Dat laatste heeft zijn gevolgen."