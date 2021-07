De Plas in Rotselaar tijdelijk gesloten door wateroverlast

Net nu de zon beslist te schijnen, moet zwemzone "de Plas" in Rotselaar sluiten. Het noodweer zorgde ervoor dat 'de Plas' serieus is uitgebreid, waardoor bijna de hele ligweide van het domein onder water staat. "Het water staat momenteel tot aan het reddersgebouw. Daarom hebben we besloten om te sluiten en van dag tot dag de situatie op te volgen. Van zodra we opnieuw veilig open kunnen, zullen we dat doen", vertelt schepen Patrick Vervoort (CD&V).