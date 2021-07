De VS, de NAVO en de EU beschuldigen China van grote cyberaanval via zwakke plek in Microsoft Exchange

Toch zijn er verschillen: de VS, het VK, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland geven openlijk het Chinese regime de schuld, de NAVO neemt daar akte van en de EU zegt dat de aanval is uitgevoerd "vanuit het Chinese grondgebied". Dat laat de optie open dat het regime in Peking niet rechtstreeks beschuldigd wordt, maar wel hackers in China. Of die dat zonder medeweten van het regime kunnen in een staat waar alles strikt gecontroleerd wordt, is echter de vraag.