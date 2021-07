Eerste celstraf voor Trump-aanhanger die het Capitool bestormde

Paul Hodgkins, een 39-jarige man uit Florida, kreeg een celstraf van 8 maanden omdat hij mee het Capitool bestormde. Het Openbaar Ministerie vroeg om een strengere straf, maar rechter Randolph Moss was milder omdat Hodgkins niet gewelddadig was geweest en geen schade had aangericht. Hij werd wel schuldig bevonden omdat hij de parlementaire werkzaamheden heeft verstoord, onder andere door fier te poseren voor een selfie en die door te sturen naar zijn vrienden. De man uitte zijn spijt tijdens het proces. “Het was een dwaze beslissing van mij en ik neem mijn volledige verantwoordelijkheid”, aldus Paul Hodgkins.