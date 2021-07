Ex-president van Zuid-Afrika Jacob Zuma opnieuw voor de rechter en  opnieuw vrees voor rellen

Het proces zelf gaat over corruptie bij legeraankopen in 1999, toen Zuma nog vicepresident was. In die zaak is ook het Franse industriële concern Thales betrokken. Er zijn echter nog meer aanklachten tegen Zuma. Volgens hem zijn die politiek geïnspireerd door zijn rivalen binnen het ANC, maar feit is wel dat Zuma wel erg veel genoemd wordt in allerlei schandalen rond corruptie en zelfs een keer rond verkrachting. (Lees verder onder de foto).