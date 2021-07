Facebook gaat makers meer dan 1 miljard dollar betalen in de hoop ze op zijn platformen te houden

Bij jongeren lijkt TikTok ondertussen al veel populairder te zijn dan Instagram. “Als we de voorbije maanden met jeugdjournaal “Karrewiet” in lagere scholen vroegen wie er op TikTok zat, stak iedereen in de klas zijn hand op. Als we vroegen wie een Instagramaccount had, bleven nog drie tot vijf handen in de lucht”, zei Katrien Vander Slycken, chef Jong bij VRT NWS, onlangs tegen De Standaard. Het mag dan ook niet verbazen dat een deel van het geld dat Facebook nu vrijmaakt, gaat naar makers die “Reels” maken, een nieuwe functie op Instagram die erg lijkt op Tiktokvideo’s.