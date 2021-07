Geen enkele coronapatiënt meer op intensieve zorg ZNA Antwerpen

“Het ontslag van de laatste COVID-patiënt op IZ is het einde van een bijzonder intensieve en intense periode", zegt algemeen directeur patiëntenzorg Wim Van de Waeter. "Hoewel we nog geen pandemie hadden meegemaakt, zijn we dankzij de inzet van al onze teams erin geslaagd om 16 maanden overeind te blijven. Dat was niet min: COVID-patiënten hebben tot dubbel zoveel zorg nodig als een gewone patiënt. Om dat vol te houden, hebben we onze medewerkers op veel manieren proberen te ondersteunen, onder meer door 100 tijdelijke zorgbuddy’s aan te trekken om in te schakelen in de zorg.”