Alleen in Koksijde en Middelkerke vuurwerk op nationale feestdag

Veel West-Vlaamse steden en gemeenten hebben hun vuurwerk afgelast voor de nationale feestdag. Premier De Croo riep op om 21 juli 'in mineur' te vieren uit solidariteit met de slachtoffers van het noodweer. In De Panne, Bredene en Knokke-Heist is het vuurwerk afgelast. In Oostende en Blankenberge vond het dit jaar sowieso al niet plaats omwille van corona.

Alleen in Middelkerke en Koksijde zal er wel vuurwerk afgeschoten worden. "Middelkerke is een toeristische kustgemeente, waar er nu een massa toeristen aanwezig is", licht schepen van Toerisme Tom Dedecker (LDD) toe. "Onze kusthoreca heeft enorm geleden onder de verplichte sluiting en onder corona. Daarom dat we het opportuun vinden om het vuurwerk niet af te gelasten. Trouwens, ik zie niet in hoe een aflassing van ons vuurwerk kan bijdragen tot uiteindelijk een oplossing voor de watersnood in Wallonië."

Nieuwpoort is verbroederd met het zwaar getroffen Durbuy. De kuststad volgt op wat daar de komende dagen en weken de noden kunnen zijn, zegt waarnemend burgemeester Bert Gunst (CD&V). "Wij hebben beslist om het vuurwerk te verplaatsen naar zaterdag 24 juli."