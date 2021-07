Gentse hotels vangen mensen op die dakloos werden door noodweer: "Zowel familiehotels als sterrenhotels"

De Gentse hotelsector heeft kamers vrijgemaakt voor mensen die zonder onderkomen zitten na het noodweer van afgelopen week. In totaal zijn er zo zeker al 100 kamers vrijgemaakt om mensen uit Wallonië op te vangen. De hotelsector gaat zo in op een oproep van stad Gent en het Rode Kruis om ruimte te maken voor slachtoffers. "Er is nood aan onderdak, want anders zou het Rode Kruis die vraag niet gesteld hebben. Alles werd via hen geregeld", zegt Rudy De Wit van de koepel van de Gentse hotels.